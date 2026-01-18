Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг критике высокий уровень выхода на больничный среди работающих граждан страны, сообщает Tagesspiegel.

в 2025 году жители Германии в среднем находились на больничном 14,5 дня, что эквивалентно почти трём рабочим неделям. «Это почти три недели, в течение которых люди в Германии не работают из-за болезней. Действительно ли это правильно? Действительно ли это необходимо», — заявил канцлер.

Мерц также раскритиковал действующую возможность получения больничного листа по телефону, которая была введена в период пандемии коронавируса и сохраняется до сих пор.

По словам канцлера, федеральным властям необходимо выработать правильные стимулы, чтобы граждане были мотивированы работать и сохранялся баланс между защитой здоровья и экономической эффективностью.