Министр обороны Индии Раджнат Сингх сообщил об отправке первой партии управляемых ракет Pinaka в Армению. Поставки осуществлены с завода компании Solar Defence and Aerospace Limited (SDAL), расположенного в городе Нагпур, передаёт издание The Hindu Business Line.

Ранее Армения подписала контракт на поставку четырёх батарей реактивных систем залпового огня Pinaka. Соглашение предусматривало экспорт управляемых ракет для многоствольных систем, а также другого оборонного оборудования.

Поставки самих пусковых установок Pinaka начались в июле 2023 года и были полностью завершены к ноябрю 2024 года. Отправка управляемых ракет стала следующим этапом реализации контракта между Ереваном и Нью-Дели.

