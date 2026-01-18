Правительство Грузии намерено в 2026 году полностью завершить строительство автомобильных дорог, соединяющих Азербайджан и Армению с Турцией в рамках проекта Среднего коридора. Об этом сообщает издание Грузия Online.

Согласно планам правительства, отражённым в бюджете на 2026 год, предусмотрено завершение строительства участков Рустави – Красный мост и Алгети – Садахло, ведущих к границам Армении и Азербайджана, а также возведение автодороги Батуми – Сарпи, которая обеспечит сообщение с Турцией.

«В результате осуществления этих проектов завершится строительство отрезков Среднего коридора, связывающих Грузию, Азербайджан, Армению и Турцию», — говорится в официальном документе.

В настоящее время маршрут Среднего коридора проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в страны Европы.