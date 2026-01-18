В Испании сотрудницу курьерской компании уволили за систематическое слишком раннее появление на рабочем месте. Об этом сообщает Oddity Central. Суд поддержал решение работодателя, квалифицировав действия женщины как «очень серьезное нарушение».

По данным СМИ, работница регулярно приходила на предприятие между 6:45 и 7:00 утра, хотя ее трудовой договор предусматривал начало смены в 7:30. Руководство выразило недовольство тем, что она начинала работать раньше остальных и нарушала установленный порядок.

Первое предупреждение сотрудница получила еще в 2023 году, однако продолжала приходить раньше назначенного времени — несмотря на замечания и намеки на возможные последствия. В итоге руководство уволило женщину за «серьезный проступок», заявив, что в столь ранние часы у нее все равно не было рабочих задач и ее присутствие не приносило компании никакой пользы.

Работница попыталась оспорить решение в общественном суде Аликанте, однако судья встал на сторону работодателя. В судебном постановлении отмечается, что постоянное игнорирование предупреждений подорвало доверие между сторонами.

В решении подчеркивается: «Поведение работника повлияло на отношения доверия и лояльности, которые значительно пострадали, поскольку, несмотря на предупреждения компании, заявительница продолжала входить на территорию предприятия раньше установленного времени».