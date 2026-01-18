Военнослужащие Бундесвера, находившиеся в Гренландии, неожиданно в воскресенье утром получили приказ срочно покинуть остров.

Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники. По её данным, 15 солдат и офицеров во главе с адмиралом Штефаном Паули уже находятся в аэропорту Нуука и должны вылететь на лайнере авиакомпании Icelandair.

Передовая группа Бундесвера не получила никаких официальных объяснений внезапного отлета, все запланированные мероприятия на острове отменены, а действия осуществляются в условиях секретности.

Изначально ожидалось, что военнослужащие останутся в Гренландии на более длительный срок. Bild отмечает, что отъезд мог быть связан с угрозой президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины для Германии и ряда европейских стран в связи с Гренландией.