Передовые подразделения сирийской армии вошли в центральные районы города Ракка — административного центра одноимённой провинции, расположенного на берегу реки Евфрат примерно в 520 километрах к северо-востоку от Дамаска. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя сирийских вооружённых сил.

Жители начали отмечать освобождение города. Также появились кадры демонтажа террористической символики на освобожденных территориях.

Ранее войскам удалось установить контроль над стратегической автотрассой Алеппо – Ракка – Дейр-эз-Зор, которая обеспечивает сообщение между северными провинциями страны и имеет важное военное и логистическое значение.



16:17 Сирийская армия пересекла реку Евфрат и при поддержке местных жителей значительно продвинулась на востоке страны.

В результате под контроль Дамаска перешли многие населённые пункты и нефтегазовые месторождения провинции Дейр-эз-Зор, ранее удерживаемые террористическими формированиями YPG/PKK.