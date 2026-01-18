В Швеции монахинь из Беларуси заподозрили в связях с российскими спецслужбами. Речь идёт о сестрах минского Свято-Елисаветинского монастыря, который ранее неоднократно привлекал внимание своей пророссийской позицией.

Сообщается, что монахини открыто молились за «героев СВО» и собирали для них средства, в том числе зарабатывая на продаже сувениров в странах Европы. Несмотря на это, монастырь длительное время не находился под санкциями.

После серии скандалов и выдворения из Польши монахини продолжили находиться в Европе. По данным издания The Telegraph, Шведская церковь связала Свято-Елисаветинский монастырь с Главным разведывательным управлением России и в ноябре 2025 года рекомендовала приходам прекратить любые контакты с его представительницами. В церкви заподозрили, что полученные средства направляются на поддержку войны против Украины.

Новый виток скандала произошёл после приглашения монахинь на рождественское мероприятие в одном из пригородов Стокгольма. В сети также распространяются фотографии с российским флагом и символикой Z. Кроме того, духовник монастыря ранее называл его «боевой единицей».