Герцогиню Сассекскую Меган Маркл раскритиковали в интернете из-за книжной закладки, выпущенной ее брендом As Ever. Комментарии пользователей были опубликованы на сайте Daily Mail.

Компания As Ever, принадлежащая Меган Маркл, начала продажи закладок для книг. Изделие выполнено вручную из мягкой черной кожи и украшено золотой надписью «Заснула здесь», выполненной почерком герцогини. Стоимость аксессуара составляет 18 долларов.

Как сообщила супруга принца Гарри, кожаная закладка была создана в сотрудничестве с Sbri — небольшой британской мастерской, принадлежащей женщине и специализирующейся на изготовлении сувениров ручной работы на заказ.

Однако пользователи сети негативно восприняли новинку. В комментариях читатели Daily Mail усомнились в привлекательности изделия и его цене, отметив, что подобные закладки уже широко представлены в продаже. Некоторые также заявили, что не видят в продукте оригинальной идеи и не понимают, зачем его покупать.