Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что взял на личный контроль ситуацию вокруг инцидента с Марией Цыденовой в Подмосковье и поручил провести проверку действий сотрудников правоохранительных органов.

«Проверка будет полной и объективной. Ситуацию держим на контроле», — подчеркнул Цыденов.

Он также напомнил, что ранее уже имел место аналогичный случай с жительницей Бурятии в Подмосковье. Тогда власти республики взаимодействовали со всеми сторонами и детально разобрались в обстоятельствах. По словам главы региона, и в этот раз разбирательство будет проведено по существу.

Напомним, что в Подмосковье уроженка Бурятии Мария Цыденова стала жертвой жестокого и унизительного обращения со стороны полиции.