Главное управление дорожной полиции (ГУДП) обратилось с предупреждением к водителям, направляющимся в регионы Азербайджана. Как говорится в сообщении ведомства, снегопады и морозы в ряде районов страны значительно осложняют движение на автомобильных дорогах.

Отмечается, что гололёд и снижение видимости повышают риск дорожно-транспортных происшествий.

В ГУДП призвали водителей использовать зимние шины, по возможности воздержаться от дальних поездок и путешествий в горные районы, заранее проверять техническую исправность транспортных средств, соблюдать скоростной режим с учётом погодных условий и безопасную дистанцию, а также не садиться за руль в уставшем или сонном состоянии.

Сотрудники региональных подразделений дорожной полиции работают в усиленном режиме, контролируют опасные участки дорог и проводят разъяснительные беседы с водителями.