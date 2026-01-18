Появились кадры разговора президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона 10 мая 2025 года, в котором французский политик сообщает американскому коллеге о согласии лидера Украины Владимира Зеленского на предложение о 30-дневном прекращении огня.

На кадрах Эммануэль Макрон после переговоров с Владимиром Зеленским, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем звонит по телефону Дональду Трампу, извиняясь за ранний звонок. Затем он спрашивает, может ли перезвонить американскому президенту уже вместе с другими лидерами через две минуты.

После этого он сообщает о согласии украинского лидера на предложение главы Белого дома. «Отлично! Нобелевская премия за это!» — ответил Трамп, называв французского коллегу «величайшим».

Когда Зеленский говорит о необходимости санкций и давления на Россию в случае отказа от перемирия, Трамп фактически уходит от темы, заявляя, что «думает, что они согласятся» и что у него «хорошие переговоры» с Москвой.