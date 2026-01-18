Состав совета по управлению сектором Газа не был согласован Израилем и противоречит его политике, заявила канцелярия главы правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

«Объявление о составе совета по управлению Газой, подчиненного «Совету мира», не было согласовано с Израилем и противоречит его политике», — говорится в заявлении. В канцелярии добавили, что Нетаньяху «поручил министру иностранных дел [Израиля Гидеону Саару] обратиться по этому вопросу к госсекретарю США [Марко Рубио]».

Напомним, что президент США Дональд Трамп пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стать одним из учредителей международного «Совета по миру в Газе».