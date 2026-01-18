В сейсмических очагах страны наблюдается активизация. В Шамахы, Исмаиллы и прилегающих районах ожидаются землетрясения магнитудой до 4 баллов.

Об этом, как сообщает Xəzər TV, заявил заведующий отделом Института геологии и геофизики Гулам Бабаев.

По словам сейсмолога, в указанных районах землетрясения на протяжении истории нередко были ощутимыми и достаточно сильными.

Гулам Бабаев отметил, что текущие сейсмические процессы могут привести в движение и соседние сейсмические очаги. В частности, возможно повышение сейсмической активности в очагах землетрясений в зонах Шеки–Огуз, Губа–Шабран, а также в Аранском регионе в направлении Гаджигабула.

Сейсмолог также добавил, что в Баку и на Абшеронском полуострове сейсмические очаги также активизировались.

По его словам, по сравнению с такими сейсмически активными зонами, как Турция, Италия и некоторые районы Европы, Азербайджан считается относительно более стабильным. Основная причина этого заключается в том, что скорость тектонических движений и геодинамических процессов здесь не столь интенсивна.