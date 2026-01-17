Заявление Дональда Трампа о введении пошлин на импорт товаров из восьми стран Европы в связи с ситуацией вокруг Гренландии является неожиданным.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

«Заявление президента [США] стало неожиданностью, — цитирует министра агентство Ritzau. — Мы находимся в тесном контакте с Европейской комиссией и другими партнерами по этому вопросу». Глава МИД напомнил, что Дания и ее союзники по НАТО направили военных в Гренландию «для повышения безопасности в Арктике».