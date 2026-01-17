С 1 по 12 января 2026 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Оренбургской области России в ходе осуществления федерального государственного ветеринарного контроля в воздушном пункте пропуска аэропорт «Оренбург (Центральный)» при досмотре багажа и ручной клади пассажиров, прибывших из-за рубежа, изъято 8,7 кг продукции животного происхождения.

Установлено, что граждане перевозили продукцию из Азербайджана (бараний жир, мясо птицы, творог, топленое масло, мед) без ветеринарных сопроводительных документов. Задержанная продукция была направлена на уничтожение. Граждане, допустившие нарушение требований ветеринарного законодательства, привлечены к административной ответственности.