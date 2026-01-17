Белорусские СМИ проанализировали цены на местные и иностранные овощи в стране. Отмечается, что ранний картофель прибыл из Азербайджана и стоит 15 рублей за килограмм (около 9 манатов). А местный прошлогодний картофель продают от 99 копеек до 3,5 рубля (0,59-2 маната).

Также отмечается, что в Беларуси продаются малиновые помидоры из Азербайджана — от 10 до 15 рублей (6-9 манатов), но местами продается и по 19,90 рубля (12 манатов), причем с пометкой «как летом» на ценнике. Белорусские журналисты отмечают, что этот сорт действительно отличает приближенный к натуральному вкус, тогда как у остальных есть привкус выращенных в закрытом грунте.

Гранаты из Азербайджана стоят 12–15 рублей (7-9 манатов).