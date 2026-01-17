Действующий президент Уганды Йовери Мусевени переизбран на седьмой срок.

Об этом сообщил председатель избирательной комиссии страны Саймон Бьябакама, передает газета Daily Nation.

Как отмечается, в результате голосования, состоявшегося 15 января, Мусевени получил 71,65% голосов избирателей, а его основной оппонент Боби Вайн (настоящее имя — Роберт Кьягуланьи Ссентаму) — 24,72%.

По информации журналистов, как минимум 12 человек не удалось спасти и десятки получили ранения во время протестов, которые прошли в центральных районах страны. В то же время СМИ сообщают, что во время выборов было задержано 505 человек за такие нарушения, как подкуп избирателей, вброс бюллетеней, и атаки на сотрудников служб безопасности.