В Италии арестовали корабль, подозреваемый в связи с Россией.

Силовики перехватили судно под флагом маленького тихоокеанского государства Тувалу почти сразу после захода в итальянский порт Бриндизи. Сухогруз был нагружен железными брикетами — на борту их 33 тысячи тонн.

Именно эти брикеты стали поводом для вторжения силовиков: итальянские власти подозревают, что вся документация сфальсифицирована, а груз идёт из России в обход санкций ЕС.

По сведениям итальянских органов, судно находилось в Новороссийске с 13 по 16 ноября 2025 года. Однако ещё до захода в российский порт команда могла выключить GPS и транспондер, чтобы не афишировать настоящее местоположение.

Сейчас задержаны четверо подозреваемых — импортёр, судовладелец и два члена экипажа. Итальянская прокуратура постановила изъять груз.