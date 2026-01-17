Жительница Оренбургского района России согласилась на фиктивный брак с азербайджанцем за 30 000 руб. (655 манатов — ред.).

По данным следствия, к женщине обратился гражданин Азербайджана. Он предложил ей заключить брак с его отцом для получения им российского гражданство. Женщина согласилась на фиктивный брак, пишет «Комсомольская правда».

Сделку совершили в день официальной регистрации брака. Женщина получила деньги, а гражданин Азербайджана — основание для оформления гражданства РФ. Однако схему раскрыли и привлекли обоих к уголовной ответственности. Россиянке дали полтора года условно с таким же испытательным сроком и 50 тысячами рублей штрафа (1093 маната — ред.).

Гражданина Азербайджана приговорили к году и четырем месяцам в колонии строгого режима. Также с него взыскали штраф в размере 100 тысяч рублей (2185 маната — ред).