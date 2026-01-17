Президент США Дональд Трамп пригласил Аргентину войти в состав сооснователей Совета мира по Газе. Об этом сообщил президент южноамериканской страны Хавьер Милей, передает ТАСС.

«Для меня было честью получить сегодня ночью приглашение для того, чтобы Аргентина вошла в качестве члена — основателя в Совет мира, созданный президентом Трампом для продвижения прочного мира в охваченных конфликтами регионах, начиная с сектора Газа», — написал он в X.

Ранее Трамп предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану войти в состав совета.