Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен признал, что Евросоюз не сможет одержать военную победу над США в случае аннексии Гренландии. Об этом он заявил в интервью телеканалу VRT.

По словам Франкена, военное превосходство США в регионе слишком велико. И именно поэтому ЕС не способен победить в силовом сценарии. Особенно, если учитывать логистику и линии снабжения.

«Мы не можем победить их военным путем. Поэтому прежде всего необходимо сделать всё, чтобы оставаться в рамках плана А», — заявил он.

Франкен пояснил, что план А предполагает попытку убедить США в способности Евросоюза самостоятельно обеспечивать безопасность Гренландии. При этом у союза, добавил политик, существует и запасной вариант — так называемый план Б.

«План Б существует всегда. О нём не стоит слишком много говорить, но запасные решения всегда есть», — подытожил глава ведомства.