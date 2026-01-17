Венесуэла впервые в своей истории заключила контракт на экспорт сжиженного газа. Об этом объявила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес на заседании Национального экономического совета.

«Был подписан закон по коммерциализации сжиженного газа, созданной Petroleos de Venezuela для экспорта», — пишут «Известия» со ссылкой на газету Ultimas Noticias, которая приводит слова нового лидера.

Родригес подчеркнула, что вся валютная выручка от продажи нефти и газа будет поступать через Центральный банк Венесуэлы в банковский сектор, чтобы поддерживать национальный валютный рынок. Новый закон, по ее словам, направлен на то, чтобы сделать нефтегазовые доходы «двигателем для национальной экономики» и полностью развивать производственные мощности страны.

Часть средств, полученных от продажи нефти и газа, предполагается направить в суверенные фонды для социальной защиты населения. Оставшиеся доходы будут инвестироваться в развитие инфраструктуры, а также в улучшение общественных услуг, что должно способствовать долгосрочному развитию Венесуэлы.