Американский бизнесмен Илон Маск и генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири вступили в словесную перепалку из-за решения последнего не внедрять интернет Starlink на борту своих самолетов.

Конфликт начался 14 января, когда О’Лири отверг идею установки Starlink на самолеты Ryanair. Он отметил, что установка антенны на фюзеляже приведет к увеличению веса и лобового сопротивления, что, по его мнению, уменьшит расход топлива на 2%. Кроме того, гендиректор выразил сомнение в том, что пассажиры рейсов продолжительностью до одного часа будут готовы доплачивать за Wi-Fi.

В ответ на это высказывание вице-президент SpaceX по разработке Starlink Майкл Николлс прокомментировал ситуацию в социальной сети X, заявив, что снижение расхода топлива на 2% может быть актуально для устаревших терминалов, в то время как современные терминалы Starlink гораздо более компактные.

Сам Маск также высказался по данному поводу в сети X, назвав О’Лири «неинформированным», а затем и «полным идиотом». Он добавил, что Ryanair рискует потерять клиентов в пользу авиакомпаний, предлагающих услуги интернета на борту.