Во вторник, 13 января, президент США Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения удара по Ирану на фоне массовых протестов, однако в последний момент отказался от этого решения, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

«Во вторник вечером Трамп склонялся к тому, чтобы отдать приказ на атаку и проинструктировал Пентагон подготовиться к удару по Ирану», — отмечает издание.

По информации WSJ, решение президента изменилось после того, как советники убедили его, что серия авиаударов не гарантирует свержения иранского режима. Издание отмечает, что президент сменил решение, когда самолеты уже были в воздухе.