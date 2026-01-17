Сирийская арабская армия начала развертывание в городе Дейр-Хафер на востоке провинции Алеппо. Речь идет о территориях, покинутых отрядами курдских Сирийских демократических сил (СДС).



«Мы объявляем о полном установлении нашего военного контроля над городом Дейр-Хафер», — сообщили в оперативном командовании Сирийской арабской армии агентству SANA в субботу.

В командовании отметили, что силы армии работают над обеспечением безопасности города, а также проводят работы по разминированию и устранению последствий боевых действий.

Кроме того, подтверждено, что армейские подразделения начали наступательные операции в районах Маскана и Дибси-Афнан.