Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что во время операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес погибли 83 человека. Об этом сообщает издание Primicia.

«В разгар этой агрессии погибли мирные жители и братья по человечеству. Как вы знаете, 32 товарища с Кубы, которые были с нами, погибли. В общей сложности 83 человека погибли, более 112 получили ранения», — сказал он в интервью изданию.

Уточняется, что среди погибших 47 военнослужащих.

Напомним, 3 января США предприняли масштабную операцию в Венесуэле, в результате которой Мадуро и Флорес были задержаны и доставлены в Нью-Йорк.