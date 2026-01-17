Антикоррупционный суд Армении постановил продлить меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении бизнесмена Самвела Карапетяна. По словам его племянника Нарека Карапетяна, уже завтра он сможет вернуться домой.

«В отношении Самвела Карапетяна избран домашний арест с залогом и подпиской о невыезде. Хочу особо отметить еще одно важное обстоятельство — сняты ограничения на публичные призывы и выступления», — заявил Нарек Карапетян.

Он также сообщил, что 16 января сотрудники правоохранительных органов забрали Самвела Карапетяна из медицинского центра, где тот проходил лечение.