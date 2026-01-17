Киев располагает лишь примерно половиной необходимого объёма электроэнергии и переживает самый тяжёлый энергетический кризис с февраля 2022 года. Об этом мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил в интервью Reuters. Он призвал горожан по возможности временно покинуть город, чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру.

По словам Кличко, для обеспечения жизнедеятельности 3,6 млн жителей Киеву требуется около 1700 мегаватт электроэнергии. В условиях сильных морозов значительная часть города осталась без отопления и с острым дефицитом электричества, а в отдельных районах отключения длятся до 18–20 часов в сутки.

Мэр отметил, что международные партнёры передали Киеву дополнительные генераторы, однако около ста домов по-прежнему остаются без тепла. Власти города открыли порядка 1300 пунктов обогрева и начали установку мини-ТЭЦ в отдельных районах для децентрализации энергоснабжения.