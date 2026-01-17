Россия и Украина договорились о введении локального режима прекращения огня в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, временное прекращение боевых действий необходимо для обеспечения безопасного доступа специалистов к объектам инфраструктуры ЗАЭС и проведения срочных ремонтных работ. В частности, речь идёт о восстановлении последней функционирующей резервной линии электропередачи, которая остаётся критически важной для стабильного энергоснабжения станции.

Гросси сообщил, что группа экспертов МАГАТЭ уже вылетела из Вены и направляется в зону, расположенную вблизи линии фронта, где агентство будет осуществлять мониторинг и контроль за ходом восстановительных работ.