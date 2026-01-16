Президент Сирии Ахмед аш-Шараа в пятницу издал Указ № (13) 2026, подтверждающий, что сирийские курдские граждане являются неотъемлемой и подлинной частью сирийского народа, и что их культурная и языковая идентичность является неотделимой составляющей единой и многообразной национальной идентичности Сирии.

Согласно тексту указа:

Статья 1: Граждане сирийского курдского происхождения считаются неотъемлемой и подлинной частью сирийского народа, а их культурная и языковая идентичность является неотделимой частью единой и многообразной национальной идентичности Сирии.

Статья 2: Государство привержено защите культурного и языкового многообразия и гарантирует курдским гражданам право на сохранение своего наследия, искусства и развитие родного языка в рамках национального суверенитета.

Статья 3: Курдский язык считается национальным языком и разрешен к преподаванию в государственных и частных школах в районах, где курды составляют значительную часть населения, в рамках факультативной учебной программы или в качестве культурно-образовательной деятельности.

Статья 4: Все исключительные законы и меры, принятые по итогам переписи населения 1962 года в провинции Аль-Хасака, отменяются. Сирийское гражданство предоставляется всем жителям курдского происхождения, проживающим в Сирии, включая тех, кто ранее не был зарегистрирован, с полным равенством прав и обязанностей.

Статья 5: Праздник Новруз (21 марта) объявляется официальным оплачиваемым выходным днем ​​на всей территории Сирийской Арабской Республики как национальный праздник, символизирующий весну и братство.

Статья 6: Государственные средства массовой информации и образовательные учреждения обязаны придерживаться инклюзивного национального дискурса. Любая дискриминация или исключение по этническому признаку или языку юридически запрещены, а подстрекательство к этническим конфликтам будет наказуемо в соответствии с действующим законодательством.

Статья 7: Соответствующие министерства и органы власти издают необходимые исполнительные распоряжения для реализации положений настоящего указа.

Статья 8: Настоящий указ публикуется в Официальном вестнике и вступает в силу со дня его издания.