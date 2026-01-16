Саудовская Аравия завершает подготовку военного соглашения с Египтом и Сомали, целью которого является сдерживание растущего влияния ОАЭ в регионе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд в ближайшее время посетит Эр-Рияд для подписания договора о стратегическом сотрудничестве в сфере безопасности в Красном море и углублении военного партнёрства. Для Саудовской Аравии это станет первым шагом к прямому укреплению вооружённых сил Сомали.

Сделка обсуждается на фоне усиления присутствия ОАЭ в Сомали и разрыва Могадишо соглашений с Абу-Даби по вопросам безопасности и портов.