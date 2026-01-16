Власти Кыргызстана потребовали от телеканалов довести долю вещания на кыргызском языке до 60%, как того требует закон. Об этом заявил замминистра культуры Марат Тагаев на совещании с представителями телекомпаний.

По его словам, ряд частных каналов формально соблюдают нормы, повторяя старые программы и не создавая нового контента. До конца февраля телеканалы должны заключить договоры с «Кыргызфильмом» и «Кыргызсериалом», которым уже бесплатно предоставлены фильмы и сериалы на кыргызском языке. В противном случае власти пообещали принять меры к концу года.

Ранее требование составляло 50% эфирного времени.

В Кыргызстане шире остальных иностранных СМИ представлены именно российские телеканалы — «Первый», «Россия 24», «Культура» и «Звезда» и десятки других, считающихся проводниками прокремлевской пропаганды.