Премьер-министр Канады Марк Карни впервые за восемь лет прибыл с официальным визитом в Китай. На встрече в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином он заявил о намерении перезапустить двусторонние отношения и выстроить устойчивое стратегическое партнёрство.

По данным китайских СМИ, Оттава рассчитывает расширить сотрудничество в торговле, энергетике, сельском хозяйстве, финансах, образовании и борьбе с изменением климата. Си Цзиньпин напомнил, что обсуждение возобновления диалога началось ещё в октябре прошлого года на саммите АТЭС.

Визит проходит на фоне давления со стороны США и после нескольких лет напряжённых отношений между Канадой и Китаем.