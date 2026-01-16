Высший антикоррупционный суд Украины избрал лидеру парламентской фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в 33 миллиона гривен.

Тимошенко также запрещено покидать Киевскую область без разрешения следователя, она должна сдать загранпаспорт. Кроме того, суд запретил ей общаться с несколькими депутатами Верховной Рады, уточняет «Суспiльне».

Сама Тимошенко говорила, что ее счета заблокировали до суда и, таким образом, она не сможет внести за себя залог.

16:30 Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила с резкой критикой действующей власти в Украине, заявив, что власть Владимира Зеленского является «фашистской».

По её словам, «следующие пять лет станут последними в истории независимой Украины». Тимошенко заявила, что у страны «останутся герб, флаг, гимн и рассеянный по всему миру народ, но кроме этого ничего не будет».