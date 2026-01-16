Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа в пятницу утром прибыл в Соединённые Штаты для консультаций по ситуации вокруг Ирана, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Как ожидается, в Майами руководитель «Моссада» проведёт встречу со специальным представителем Белого дома Стивом Уиткоффом, курирующим прямой канал взаимодействия между США и Ираном. По информации источников, в период протестов Уиткофф поддерживал контакты с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

При этом пока не уточняется, запланирована ли в ближайшее время встреча Давида Барнеа с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго.

Поездка Барнеа проходит на фоне продолжающихся контактов между Вашингтоном и Тель-Авивом, посвящённых масштабным протестам в Иране и возможным шагам США в ответ на жёсткие действия иранских властей в отношении демонстрантов.