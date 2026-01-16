Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом вскоре после беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня первую половину дня президент посвятил вопросам, связанным с ситуацией вокруг Ирана», — отметил представитель Кремля. Детали беседы с иранским коллегой будут представлены позднее.

Как сообщается, во время разговора с Нетаньяху Путин предложил предпринять совместные шаги для укрепления стабильности и безопасности в регионе на фоне напряжённой ситуации в Иране. Российский лидер также подтвердил готовность Москвы «оказывать посреднические усилия» и способствовать диалогу с участием всех заинтересованных сторон.