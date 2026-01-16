В Беларуси по распоряжению Александра Лукашенко начата масштабная проверка вооружённых сил. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе главы государства.

По словам госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, проверка носит комплексный и внезапный характер и будет проходить в несколько этапов. Она проводится с учётом опыта специальной военной операции, включая вопросы охраны воинских частей и противодействия современным средствам поражения, в том числе беспилотникам.

Замысел проверки утверждён лично Лукашенко. На первом этапе проверяется крупная воинская часть технического обеспечения, где хранится бронетанковое вооружение и военная техника.