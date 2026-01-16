Индия продолжает преследовать сикхов, даже за пределами своей территории, заявил председатель Федерации сикхов Буал Мониндер Сингх на полях международной конференции, посвященной репрессивной политике индийского правительства в отношении национальных меньшинств в Индии.

По его словам, за последние три года зафиксированы случаи насилия против сикхов в Великобритании и Канаде, включая убийства, совершённые индийскими агентами. Сингх подчеркнул, что происходящее является продолжением системного насилия, с которым сикхи и другие национальные меньшинства сталкиваются с 1947 года.

Председатель Федерации выразил благодарность азербайджанской стороне за гостеприимство и высокий уровень организации конференции, отметив значимость международной солидарности и сотрудничества НПО на площадках ООН и за её пределами.

«Мы здесь не для того, чтобы бежать от насилия, а чтобы противостоять ему», — отметил Сингх, добавив, что сикхи стремятся быть услышанными не как жертвы, а как народ, десятилетиями отстаивающий свои права и свободу.

Он также подчеркнул солидарность с другими национальными меньшинствами в Индии — далитами, нагами и христианами, которые, по его словам, сталкиваются с системным насилием.

Сингх призвал международное сообщество обратить внимание на вопросы свободы и прав национальных меньшинств в Индии, включая мусульман, христиан и далитов.