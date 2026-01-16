Проблема насилия в Индии и борьба сикхов не ограничиваются внутренними делами страны и будут оказывать влияние на будущее региона и всего мира, заявил юрисконсульт Федерации сикхов Варринг Прабджот Сингх на конференции «Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: современные реалии», прошедшей в Баку.

По его словам, одной из главных задач международного сообщества должно стать устранение глобального неравенства и деколонизация в масштабах всего мира.

«Международное партнерство, основанное на взаимном уважении и справедливости, является важным шагом на этом пути, и проведение этой конференции в Баку сегодня — значимый вклад в этот процесс», — подчеркнул Сингх.

Он отметил, что современное индийское государство носит империалистический характер и систематически ущемляет права сикхской общины. Власти стремятся лишить сикхов гражданских прав, подвергают их угнетению и насилию каждый раз, когда сикхская идентичность воспринимается как независимая и суверенная.

«Речь идет о стремлении сикхов к суверенитету и созданию независимой родины, основанной на принципах справедливости и человеческого достоинства», — добавил он.

Сингх также подчеркнул, что насилие и угнетение направлены не только против людей, но и против самой идентичности и ценностей сикхской общины.