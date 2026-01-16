В конце 2025 года в Казахстане завершилась борьба за контроль над букмекерским рынком страны. Парламент принял, а 30 декабря президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, обязывающий букмекеров работать через государственную Единую систему учёта (ЕСУ). Подрядчиком системы стала компания Nomapay, учредитель которой называет себя «братом» Умара Кремлёва, друга главы Службы безопасности президента России Алексея Рубежного, пишет «Агентство».

Согласно закону, букмекеры должны установить специальное оборудование и программное обеспечение для контроля финансовых потоков. Управление ЕСУ передаётся отдельному юридическому лицу за комиссию. Представители отрасли заявляли, что система фактически создаёт монополию на рынке платежей объёмом около 1 трлн тенге в год.

Попытка внедрить подобную систему предпринималась ещё в 2020 году, но тогда проект был остановлен после коррупционного скандала. К инициативе вернулись весной 2024 года под предлогом борьбы с лудоманией. Уже на этапе обсуждения депутаты указывали на лоббирование интересов частных структур и превращение системы учёта в самостоятельный контрольный орган.

Летом 2025 года букмекерам представили ЕСУ и платёжную платформу Nomapay, после чего их начали фактически принуждать к подписанию договоров как с государственным оператором, так и с частной компанией. Отраслевые эксперты заявляли, что внедряемая модель является адаптированной версией российской системы ЦУПИС.

Ряд депутатов прямо указывал, что ЕСУ превращается в «прокладку», позволяющую Nomapay взять под контроль финансовые потоки букмекерского рынка в интересах своего бенефициара. Несмотря на критику и публичные споры, закон был принят и вступил в силу.

Nomapay была зарегистрирована в июле 2024 года — вскоре после первого чтения законопроекта. Её учредитель Айтым Жакупов публично называет Умара Кремлёва своим «братом» и связан с возглавляемой им Международной федерацией бокса, получая финансирование от её структур.

Таким образом, контроль над финансовыми потоками букмекерского бизнеса Казахстана оказался сосредоточен в руках частной компании, связанной с окружением Умара Кремлёва, на фоне заявлений о копировании российской модели регулирования.