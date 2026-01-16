Норвежский Нобелевский комитет заявил, что Нобелевскую премию мира нельзя отменить, разделить или передать другому лицу. При этом медаль может сменить владельца, однако звание лауреата остаётся неизменным.

Комментарий последовал после того, как лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо сообщила о передаче своей медали президенту США Дональду Трампу во время встречи в Белом доме, посвящённой ситуации в Венесуэле.

Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Мачадо за вклад в продвижение демократических прав в Венесуэле. Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что считает себя достойным этой награды за миротворческие инициативы.