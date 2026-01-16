Сикхи на протяжении веков выступают за равенство, религиозную свободу и социальную справедливость. Об этом 16 января в Баку на международной конференции, посвящённой насилию и расизму в отношении национальных меньшинств в Индии, заявил исполнительный директор Федерации сикхов Великобритании Сидху Дабиндерджит Сингх.

Он напомнил, что основатель сикхизма Гуру Нанак Дев Джи ещё 556 лет назад открыто выступал против социальной несправедливости, защищал равенство женщин и осуждал кастовую систему. Несмотря на то что сикхи составляют менее 2% населения Индии, они сыграли важную роль в борьбе страны за независимость.

Говоря о событиях 1947 года, Сингх отметил, что раздел Пенджаба стал трагедией для сикхов: миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, сотни тысяч погибли или подверглись насилию.

Он также подчеркнул, что сикхи никогда не принимали Конституцию Индии 1950 года, поскольку она не признаёт сикхизм как самостоятельную религию, и ни одно последующее правительство, по его словам, не устранило этот пробел.