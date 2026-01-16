В Баку состоялась церемония прощания с Национальным героем Шахином Тагиевым, скончавшимся в шведском городе Мальмё.

В траурном мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, Государственного комитета по работе с диаспорой, военнослужащие, боевые товарищи героя, члены его семьи, а также общественные деятели.

Шахин Тагиев был предан земле на Военном мемориальном кладбище.

Национальный герой ушёл из жизни 29 декабря в Мальмё после продолжительной болезни.

Шахин Тагиев был родом из Шуши, родился 3 февраля 1949 года в Тертере. В 2001 году он покинул Азербайджан и переехал в Европу. Последние годы своей жизни Тагиев провёл в Швеции, где скончался в доме престарелых после тяжёлой болезни.