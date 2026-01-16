Преемником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может стать сын Билал Эрдоган, зять Сельчук Байрактар, глава турецкого МИД Хакан Фидан или бывший министр иностранных дел республики Сулейман Сойлу. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что больше всего шансов стать преемником турецкого лидера у Хакана Фидана. По их словам, глава МИД Турции до работы в ведомстве более 10 лет возглавлял разведслужбу республики.

В правящей Партии справедливости и развития отказались обсуждать замену действующего президента. Во фракции заявили, что «плана Б нет».