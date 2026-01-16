Власти Узбекистана разработают и реализуют новую маркетинговую стратегию продвижения туристического потенциала страны на приоритетных рынках — в США, странах Персидского залива, Индии, Китае и Скандинавии. Об этом шла речь на совещании по развитию туризма и организации крупных культурных мероприятий под председательством президента Шавката Мирзиёева.

Глава государства поручил расширить присутствие Узбекистана на международных туристических платформах, активнее развивать цифровой контент, привлекать крупные медиаплощадки и лидеров общественного мнения. Отдельный акцент был сделан на цифровизации отрасли — планируется запуск Национальной туристической платформы с интеграцией государственных и частных сервисов, расширение безналичных платежей и повышение прозрачности туристических потоков.

В числе ключевых проектов — создание маршрута «Тропа наследия Самарканда», который объединит основные исторические объекты города, строительство музея «Шёлковый путь», обновление территории обсерватории Улугбека и реализация мастер-плана Бухары с развитием туристической и городской инфраструктуры.

Также были подведены итоги крупных культурных мероприятий и отмечен рост показателей отрасли: в 2025 году Узбекистан посетили более 11 млн туристов, экспорт туристических услуг достиг 4,8 млрд долларов, а безвизовый режим действует уже для граждан 94 государств. Одновременно президент страны указал на необходимость перехода турсферы к проектному управлению и усиления координации масштабных инициатив.