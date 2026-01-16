В Баку начала работу международная конференция «Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: современные реалии», организованная Бакинской инициативной группой. Мероприятие проводится в Азербайджане впервые.

В конференции участвуют министр по правам человека и делам меньшинств пакистанского штата Пенджаб Рамеш Сингх Арора, представители сикхской общины из Канады, Великобритании и США, а также эксперты и учёные в области прав человека. Среди участников — лица, пострадавшие от репрессивной политики индийских властей.

Основное внимание уделяется вопросам систематической дискриминации, насилия и нарушений международных обязательств Индии в отношении этнических меньшинств. Также обсуждаются механизмы международного реагирования, включая возможные расследования Комитетом ООН по правам человека и роль неправительственных организаций в документировании нарушений.