Венесуэльский оппозиционный политик Мария Мачадо передала свою Нобелевскую премию президенту США Дональду Трампу в Белом доме, несмотря на правило Нобелевского комитета, согласно которому награда не может быть отозвана, разделена или передана другому лицу.

Выступая на церемонии, Мачадо заявила, что этот жест имеет исторический символизм. По её словам, 200 лет назад генерал Лафайет передал Симону Боливару медаль с изображением Джорджа Вашингтона, с которой тот больше никогда не расставался. «200 лет спустя народ Боливара вручает президенту США, наследнику Вашингтона, медаль Нобелевской премии как признание его приверженности нашей свободе», — сказала она.

Дональд Трамп поблагодарил Мачадо за передачу награды и назвал её замечательной женщиной. Ранее он высказывался о ней критически, заявляя, что у неё «нет задатков лидера» и что она «просто милая», поэтому не может возглавлять Венесуэлу.