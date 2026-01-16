Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандальное заявление российского журналиста Владимира Соловьёва об Армении и странах Центральной Азии.

Выступая 15 января на брифинге, Захарова подчеркнула, что речь идёт «исключительно о личном мнении журналиста», высказанном на частном телеканале «Соловьёв LIVE».

По её словам, она ознакомилась с высказыванием в полном объёме и опиралась на прямую речь, а не на фразы, «вырванные из контекста». Захарова отметила, что «формулировка была представлена в виде вопроса, а не утверждения».

Кроме того, официальный представитель МИД заявила, что «отдельные комментаторы представили эти высказывания в провокационном ключе, ошибочно интерпретировав их как официальную позицию России».