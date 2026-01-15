Ведущаяся в течение 10 лет разработка отечественного препарата от импотенции обошлась российскому бюджету в 1 миллиард рублей, но не дала результатов. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на доклад Счетной палаты РФ.

Речь идет о проекте изучения природных свойств мускуса кабарги — небольшого парнокопытного оленевидного животного — и создании на его основе аналога виагры под названием «Мускулив». Планировалось построить питомник для разведения животных в Горно-Алтайске и лабораторию для исследований в Красногорском районе.

Оба объекта должны были начать работу в 2020 году, однако сроки постоянно переносились. Питомник был введен в эксплуатацию только в июне 2024 года, а лаборатория до сих пор не построена. Непосредственно на разработку и клинические исследования «Мускулива» из федерального бюджета направили около 1 миллиарда рублей. Всего же на проект, включая строительство объектов и содержание кабарги с 2016 года, было выделено 2,4 миллиарда рублей, что в 1,6 раза превышает первоначальную оценку.

По итогам проверки Счетная палата направила доклад президенту России и в Генеральную прокуратуру, в котором констатируется неэффективное расходование средств федерального бюджета.