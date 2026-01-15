Бывший глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак не утратил политического влияния после своей отставки и продолжает поддерживать рабочие контакты с президентом Украины в неофициальном формате. Об этом изданию «Газета.Ru» заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, Ермак остается в Киеве и регулярно встречается с Зеленским, несмотря на формальный уход из администрации. Килинкаров охарактеризовал происходящее как своего рода «бэк-офис», отметив, что влияние экс-главы офиса президента сохраняется.

«Он в Киеве, он встречается с Зеленским, у них все так же, как и было. Просто это своего рода, знаете, бэк-офис. Условно говоря, с администрации он ушел, но своего влияния не потерял. А Зеленский, скажем так, дорожит мнением Ермака», — заявил политик.

Килинкаров также напомнил, что в украинской политической системе в настоящее время проходят кадровые перестановки. По его мнению, ряд назначений свидетельствует о том, что соответствующие решения были приняты еще в период, когда Ермак занимал пост главы офиса президента.